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Νέο «χτύπημα» του ΠΑΟΚ: Έκλεισε και τον Τρέβορ Χάτζινς για την περιφέρεια

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Μάρκους Φόστερ, ο ΠΑΟΚ ενισχύεται ακόμα περισσότερο στην περιφερειακή του γραμμή, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού έχει τα έχει βρει σε όλα με τον Τρέβορ Χάτζινς.

Νέο «χτύπημα» του ΠΑΟΚ: Έκλεισε και τον Τρέβορ Χάτζινς για την περιφέρεια
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Μεταγραφών συνέχει για τον ΠΑΟΚ, που μετά τις συμφωνίες με τον Νάσο Μπαζίνα και τον Μάρκους Φόστερ, ο «Δικέφαλος» ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια ακόμη σημαντική ενίσχυση στη γραμμή των «κοντών».

Σύμφωνα με το «sportando» η ασπρόμαυρη ΚΑΕ έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Τρέβορ Χάτζινς και απομένουν τα τυπικά ώστε να κλειδώσει η μεταγραφή.

Ο 27χρονος Αμερικανός αγωνίζεται τα τελευταία τρία χρόνια με τη φανέλα της Λε Μαν στο γαλλικό πρωτάθλημα, έχοντας πρωταγονιστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας σε εγχώριες διοργανώσεις και BCL.

Τη φετινή σεζόν μέτρησε κατά μέσο όρο 15.6 πόντους, 3.8 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ στο γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ στο BCL κατέγραψε σε 14 αγώνες 15.0 πόντους και 5.3 ασίστ.

Ο Χάτζινς αποφοίτησε το 2022 από το κολλέγιο του Northwest Missouri, ενώ το 2023 υπέγραψε συμβόλαιο two-way στο NBA με τους Χιούστον Ρόκετς. Στην ομάδα του Τέξας αγωνίστηκε συνολικά σε πέντε παιχνίδια καταγράφοντας 1.8 πόντους πριν αποδεσμευτεί.

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