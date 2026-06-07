Φόστερ: «Χαρούμενος που γίνομαι μέρος αυτού του μεγάλου συλλόγου, κορυφαίος προπονητής ο Τρινκιέρι»

Ο Μάρκους Φόστερ παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ στην επίσημη ιστοσελίδα του «Δικεφάλου», στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Όσα δήλωσε ο Μάρκους Φόστερ:

Για την εμπειρία του στην PAOK Sports Arena: “Τα θυμάμαι εκείνα τα παιχνίδια. Θυμάμαι πόσο εκπληκτική ήταν η ατμόσφαιρα. Οι φίλαθλοι έδιναν ενέργεια στην ομάδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και αυτό έκανε την εμπειρία μοναδική”

Για τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ και τον Αντρέα Τρινκιέρι: “Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ελλάδα, μία χώρα στην οποία πάντα μου άρεσε να ζω. Πάνω απ’ όλα, όμως, είμαι χαρούμενος που έρχομαι στον ΠΑΟΚ. Ο κόουτς Trinchieri είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη και αισθάνομαι τιμή που επιλέχθηκα να αποτελέσω μέρος αυτού του πρότζεκτ”.

Για τον Μπαζίνα: “Ο Μπαζίνας είναι ένα νεαρός και πολύ ταλαντούχος παίκτης. Με είχε εντυπωσιάσει ο τρόπος με τον οποίο παίζει και αντιμετωπίζει το παιχνίδι, η διάθεσή του και φυσικά είμαι χαρούμενος που θα είμαστε ξανά συμπαίκτες”

Το μήνυμά του προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ: “Σας ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα. Ανυπομονώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη και να γίνω μέρος αυτού του μεγάλου συλλόγου. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε τους μεγάλους στόχους μας. Συνεχίστε να στηρίζετε την ομάδα. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια σπουδαία χρονιά. Τα λέμε σύντομα!”.