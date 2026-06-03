Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά εκτός Game 1 ο Σλούκας

Σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκός AKTOR ενόψει του πρώτου τελικού της GBL απέναντι στον Ολυμπιακός, καθώς ο Κώστας Σλούκας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και τέθηκε οριστικά εκτός αποστολής.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα τις προηγούμενες ημέρες και τελικά δεν μπόρεσε να τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η απουσία του Σλούκα είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τις τελικές επιλογές στο ρόστερ, καθώς ο Παναθηναϊκός επέλεξε να συμπεριλάβει στην εξάδα των ξένων τον Τι Τζέι Σορτς, αφήνοντας εκτός τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.