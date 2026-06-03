Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων για τον πρώτο τελικό της GBL

Το τζάμπολ του πρώτου τελικού της GBL, είναι προγραμματισμένο για τις 21:00. Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» έχουν τα προβλήματα των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου να αντιμετωπίσουν. Αμφότεροι Έλληνες, οπότε το πρόβλημα είχε να κάνει με την επιλογή της τελικής εξάδας ξένων.

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε τελικά να αφήσει εκτός τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ. Για τον Αμερικανό σέντερ ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο, όμως για την περίπτωση του Ισπανού η απόφαση ήταν δύσκολη και έχει να κάνει με τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεδομένα ο Ίβηρας φόργουορντ θα λείψει στους «πράσινους».

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού: Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και Τι Τζέι Σορτς.