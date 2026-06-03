· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων για τον πρώτο τελικό της GBL

Τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ αφήνει εκτός ο Εργκίν Αταμάν, από τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ. 

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων για τον πρώτο τελικό της GBL
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Το τζάμπολ του πρώτου τελικού της GBL, είναι προγραμματισμένο για τις 21:00. Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» έχουν τα προβλήματα των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου να αντιμετωπίσουν. Αμφότεροι Έλληνες, οπότε το πρόβλημα είχε να κάνει με την επιλογή της τελικής εξάδας ξένων.

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε τελικά να αφήσει εκτός τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ. Για τον Αμερικανό σέντερ ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο, όμως για την περίπτωση του Ισπανού η απόφαση ήταν δύσκολη και έχει να κάνει με τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεδομένα ο Ίβηρας φόργουορντ θα λείψει στους «πράσινους».

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού: Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και Τι Τζέι Σορτς.

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