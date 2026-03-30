Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το ντέρμπι γοήτρου στο «Telekom Center Athens»
Onsports Team 30 Μαρτίου 2026, 18:30
Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το ντέρμπι γοήτρου στο «Telekom Center Athens»

Παρακολουθήστε και σχολιάστε στο Live Chat του Onsports το ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός για την Greek Basketball League.

Με τη σεζόν να έχει μπει στην τελική της ευθεία και το πρόγραμμα να είναι πιο απαιτητικό από ποτέ, έρχεται ένα ντέρμπι «αιωνίων» να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό, στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό και άρα ουσιαστικό ενδιαφέρον, από τη στιγμή που οι «πράσινοι» έχουν ήδη φτάσει τις 4 ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ οι Πειραιώτες παραμένουν αήττητοι.

Πάντα σε ένα τέτοιο παιχνίδι υπάρχει κίνητρο για τη νίκη, αλλά με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της EuroLeague, με κάθε ματς να είναι «τελικός», το βασικό ζητούμενο για τους δύο προπονητές θα είναι να μην υπάρξουν άλλα απρόοπτα προβλήματα.

Ήδη ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει αρκετά τις τελευταίες μέρες. Μετά την αναμέτρηση με την Ντουμπάι οι Τζέριαν Γκραντ (κάταγμα στο μετακάρπιο) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (θλάση), τέθηκαν εκτός μάχης. Η κακοδαιμονία, ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα, ανέβασε πυρετό και δεν προπονήθηκε τις προηγούμενες δύο μέρες, οπότε δεν θα αγωνιστεί σήμερα.

Το τελευταίο πρόβλημα ακούει στο όνομα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο 31χρονος Αμερικανός σταρ δεν προπονήθηκε την Κυριακή (29/3) λόγω ενοχλήσεων στην αριστερή γάμπα και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί ενόψει του «τελικού» με την Χάποελ στη Σόφια.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στους Εβάν Φουνριέ και Φρανκ Νιλικίνα. Ο Γάλλος παίκτης είναι τιμωρημένος λόγω της επίθεσης που έκανε σε φίλαθλο του Πανιωνίου, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και αποφασίστηκε να μείνει εκτός.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός από το Live Chat του Onsports:


