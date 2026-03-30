Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Με πολλές απουσίες οι «πράσινοι» – Οι συνθέσεις του ντέρμπι της GBL

Onsports team

Δείτε τους διαθέσιμους παίκτες του ντέρμπι, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει την 23η αγωνιστική της GBL.

Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν με σημαντικά προβλήματα, έχοντας μόλις 10 διαθέσιμους παίκτες.

Εκτός δράσης βρίσκονται οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (γαστρεντερίτιδα), Τζέριαν Γκραντ (ρωγμώδες κάταγμα στο μετακάρπιο αριστερού χεριού), Νίκος Ρογκαβόπουλος (θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού) και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού).

Εκτός παραμένει και ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στην οκτάδα των ξένων. Τη σύνθεση θα συμπληρώσει ο Γιάννης Κουζέλογλου, μετά τη διακοπή του δανεισμού του στο Μαρούσι, προκειμένου να ενισχύσει τη φροντ λάιν όπου χρειαστεί.

Στον αντίποδα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν αντιμετώπισε ζητήματα τραυματισμών, ωστόσο προχώρησε στις επιλογές των ξένων, αφήνοντας εκτός τον Φρανκ Νιλικίνα. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός δεν έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Εβάν Φουρνιέ, τον Μουσταφά Φαλ, καθώς και τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Κόρι Τζόζεφ, οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στο εγχώριο ρόστερ.

Αναλυτικά οι συνθέσεις: