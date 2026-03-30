Στο T-Center ο Ολυμπιακός και ο... μισός Παναθηναϊκός

Στο Telekom Center Athens βρίσκονται οι αποστολές των δύο "μονομάχων" με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να καταφτάνει με πάρα πολλές απουσίες.

Χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα, για μία ακόμα φορά ο Ολυμπιακός έφτασε στην ώρα του στο Telelkom Center Athens.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στην προγραμματισμένη, από την αστυνομία, ώρα, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Το πούλμαν που μετέφερε την ομάδα του... τριφυλλιού ήταν σχεδόν άδειο, μιας και ο Εργκίν Αταμάν συνοδευόταν από 9 παίκτες, λόγω των πάρα πολλών αγωνιστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ο 10ος παίκτης της ομάδας, ο οποίος είχε φτάσει μόνος του νωρίτερα.

Αντίθετα, στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται και ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αν και τιμωρημένος ακολούθησε την αποστολή της ομάδας του.