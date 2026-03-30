Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ντέρμπι της GBL

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της GBL.

Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης των «αιωνίων», που είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), έγινε γνωστή η διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το παιχνίδι στο Telekom Center Athens.

Συγκεκριμένα, το ντέρμπι θα σφυρίξουν οι Τηγάνης, Αγραφιώτης και Μαρινάκης. Η ΕΟΚ επέλεξε να ανακοινώσει τους διαιτητές για όλες τις αναμετρήσεις της αγωνιστικής λίγη ώρα πριν από την έναρξή τους.