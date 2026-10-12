Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαιτησία και το ΜΠΙΦ αναλύει όσα είδαμε στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο χθεσινό ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γ.Καραϊσκάκης» με το γκολ του Ρέτσου και έβαλε τέλος στο αήττητο των «πράσινων».

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέστρεψε δυναμικά στην διεκδίκηση του τίτλου, οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας και πλέον όλα είναι ανοικτά.

Η ομάδα του «ΜΠΙΦ» έρχεται να αναλύσει το τρίτο ημίχρονο, με τον Άγγελο Μπασινά να κάνει τη διαφορά και να αναλύει όσα είδαμε και όσα… δεν είδαμε στο χορτάρι του Φαληρικού γηπέδου.

Το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και όλη η αθλητική επικαιρότητα στο ΜΠΙΦ που έρχεται.

Συντονιστείτε στις 14:00 ακριβώς….