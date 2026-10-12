Στέφανος Τσιτσιπάς: Μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Φριτς και πρόκριση στους «16» του Shanghai Masters

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ  (3-6, 7-5, 6-3) του Τέιλορ Φριτς με ανατροπή κι εξασφάλισε την παρουσία του στους «16» του Shanghai Masters.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Φριτς και πρόκριση στους «16» του Shanghai Masters
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Μία από τις σημαντικότερες νίκες του στη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Shanghai Masters.

Ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον Αμερικανό τενίστα και πήρε το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης ATP Masters 1000.

Παρότι έχασε το πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς διατήρησε την ψυχραιμία του, ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του Tour.

Η πνευματική του αντοχή κι η βελτίωση στο παιχνίδι του αποδείχθηκαν καθοριστικές για την έκβαση της αναμέτρησης.

Η αντίδραση του Τσιτσιπά μετά το πρώτο σετ

Το ξεκίνημα δεν ήταν ιδανικό για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος είχε μόλις 59% ευστοχία στο πρώτο σερβίς. Ο Φριτς αξιοποίησε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3.

Από το δεύτερο σετ, ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Ο Τσιτσιπάς βελτίωσε την αποτελεσματικότητά του στο σερβίς, έγινε πιο σταθερός από τη βασική γραμμή κι άρχισε να δυσκολεύει περισσότερο τον Αμερικανό αντίπαλό του.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η διαχείριση του backhand, με τον Έλληνα τενίστα να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το slice, μεταβάλλοντας τον ρυθμό των ανταλλαγών και περιορίζοντας τις επιθετικές επιλογές του Φριτς.

Η επιμονή του Τσιτσιπά απέδωσε καρπούς στο κρίσιμο σημείο του δεύτερου σετ. Με break προς το τέλος, έφτασε στο 7-5 και ισοφάρισε σε 1-1, οδηγώντας την αναμέτρηση σε τρίτο και καθοριστικό σετ.

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