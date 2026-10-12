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Οργισμένη αντίδραση Παναθηναϊκού για Αλγκουαθίλ: «Η ασέβεια και το οπαδιλίκι δεν συνιστούν μαγκιά»

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε αναπάντητη την προσβλητική ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού μετά το ντέρμπι.

Θανάσης Μαργαρίτης

Οργισμένη αντίδραση Παναθηναϊκού για Αλγκουαθίλ: «Η ασέβεια και το οπαδιλίκι δεν συνιστούν μαγκιά»
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Το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός συνεχίζεται...

Η ανάρτηση του προπονητή των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, όπου υπάρχει μία φωτογραφία του κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» και του υβριστικού πανό που το συνόδευε, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους «πράσινους».

https://www.instagram.com/p/DeYq4huiDWc/

Θεωρείται απαράδεκτη και προσβλητική, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να τονίζουν πως οι δύο ομάδες είναι απλά δύο διαφορετικοί κόσμοι και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική, αφού ουδέποτε θα επιτρεπόταν από εκείνους να γίνει μία τέτοια ασεβής και προσβλητική ανάρτηση από τον προπονητή της ομάδας τους.

Ξεκαθάρισαν πως η αλαζονεία, η ασέβεια και το «οπαδιλίκι» δεν είναι μαγκιά, ούτε ένδειξη ανωτερότητας, προσθέτοντας πως όλα δείχνουν την απουσία της στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου του επαγγελματία με τη συμπεριφορά ενός οργανωμένου οπαδού.

Η θέση του Παναθηναϊκού:

«Δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιό διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει το ποιόν, τη νοοτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων.

Η αλαζονεία, η ασέβεια και το «οπαδιλίκι» δεν συνιστούν ούτε μαγκιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού.

Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του, χωρίς να φοβάται κανέναν. Και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται (και) στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν.

Δύο κόσμοι, πράγματι. Και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική».

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