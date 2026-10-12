Τώρα είναι τα δύσκολα και πρέπει να βγάλουν άντερα!

Κάποια στιγμή θα ερχόταν και η πρώτη ήττα. Και ήρθε σε αυτό το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά από την χειρότερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, που συνάντησε όμως και έναν εχθρικό Ισπανό διαιτητή.

Ολα πήγαν στραβά στο Φάληρο και κυρίως η δημιουργία του Παναθηναϊκού, που ήταν μηδενική. Μία φάση σε όλο το ματς είναι η βασική αιτία της ήττας. Μία φάση με το τακουνάκι του Τεττέι και αυτό ήταν όλο. Και σε αυτό φταίει η πολύ κακή βραδιά όλων των μεσοεπιθετικών του Παναθηναίκού, το γεγονός, ότι ο Κάνγκουα προερχόταν από ίωση και δεν μπορούσε να παίξει πάνω από 45 λεπτά και ο Λιβάι παρότι έπαιξε αλλαγή λόγω του τραυματισμού του δεν ήταν αυτός, που θα είναι σε λίγες ημέρες και επίσης το ότι όλοι οι άλλοι μεσοεπιθετικοί δεν ήταν καλοί.

Ειδικά στο διάστημα των 25 λεπτών, που ο Παναθηναϊκός έμεινε με παίκτη παραπάνω δεν μπόρεσε ούτε μία φορά να ανοίξει την κλειστή άμυνα του Ολυμπιακού.

Φυσικά, για να έρθει η ήττα έβαλε και το χεράκι του ο Ισπανός διαιτητής. Σε μια ίδια φάση, που πριν δύο χρόνια ο Ντραγκόφσκι αποβλήθηκε στις Σέρρες και του δόθηκε πέναλτι ,στην ίδια φάση με Ορτέγκα και Τετέι ούτε κόκκινη στον Ορτέγκα, ούτε πέναλτι στον Τετέι. Στο 18 δολοφονικό μαρκάρισμα του Πιρόλα στον Τετέι, που έφευγε μόνος, ούτε φάουλ, ούτε κόκκινη. Και στο 86 ο Ζότα τραβάει το σορτσάκι του Ντέσερς , δεν δίνεται φάουλ και στη συνέχεια με το χέρι τον ρίχνει κάτω και δεν δίνεται πέναλτι. Κρίσιμες αποφάσεις όλες υπέρ του Ολυμπιακού και σε βάρος του Παναθηναϊκού. Κατά τα άλλα ακούμε την προπαγάνδα των αντιπάλων και πράσινες παράγκες και τέτοιες αηδίες. Το είδαμε στο Φάληρο.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να ήταν κακός, αλλά ακόμα και έτσι για να χάσει έπρεπε ο Ισπανός διαιτητής να κάνει αυτά, που έκανε και να αφήσει ατιμώρητο το κατς των παικτών του Ολυμπιακού.

Από κει και πέρα η χθεσινή κακή εμφάνιση πρέπει να γίνει μάθημα για τη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος, αλλά τώρα είναι τα δύσκολα και πρέπει να βγάλει άντερα. Σε μία χρονιά δεν μπορείς να πας μόνο με νίκες. Και η αντίδραση που θα βγάλεις σε άσχημες βραδιές, όπως η χθεσινή θα παίξει μεγάλο ρόλο στην προσπάθεια, που κάνεις να πάρεις το πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος, αλλά αγωνιστικά δεν πρέπει να έχει ξανά την εικόνα την χθεσινή. Απαγορεύεται και αυτό πρέπει να γίνει μάθημα σε όλους. Και τώρα πρέπει να βγάλει άντερα, για να μείνει πρώτος μέχρι το τέλος.