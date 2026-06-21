Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (21/06) - «Καταιγίδα» ο Παναθηναϊκός

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (21/06). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (21/06) - «Καταιγίδα» ο Παναθηναϊκός
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Ραγδαίες είναι οι μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, αφού ανακοίνωσε τον Καμαρά, περιμένει τον Πένια για τις υπογραφές και η «Καταιγίδα» ενδέχεται να συνεχιστεί με Ντε Φράι και Τσάπρα.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός δίνει «Χρυσάφι για Στάνιτς και Σμαΐλοβιτς», ενώ «Πανικός και λατρεία για τους Πρωταθλητές» επικράτησε στο Ναύπλιο στο… ταξίδι της κούπας της Super League.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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