Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Ψάχνει το ίδιο… θαύμα, όπως με την ΚΠΡ πριν από 49 χρόνια! (videos)

Η ΑΕΚ γνώρισε «βαριά» ήττα (3-0) από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον πρώτο προημιτελικό του Conference League και πλέον ψάχνει ένα... θαύμα ανάλογο με αυτό που είχε πετύχει, πριν 49 χρόνια, κόντρα στην ΚΠΡ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη μοναδική συμμετοχή της σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Τίποτα δεν πήγε καλά στο Βαγιέκας, με την «Ένωση» να έχει πλέον μπροστά της ένα… βουνό να ανέβει για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Ο «Δικέφαλος» ψάχνει ένα… θαύμα, το οποίο είχε βρει πριν από 49 χρόνια και καλείται να επαναλάβει και την ερχόμενη Πέμπτη (16/04) στην Allwyn Arena.

Η μοναδική φορά που η ΑΕΚ βρέθηκε σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης ήταν το 1977, όπου αντιμετώπισε τη Γιουβέντους για το Κύπελλο UEFA. Για να βρεθεί εκεί χρειάστηκε να πετύχει ένα έπος κόντρα στην αγγλική ΚΠΡ.

Η (τότε) ΑΕΚ του Φράντισεκ Φάντροκ είχε χάσει με 3-0 στο Λονδίνο, αλλά στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας «ισοφάρισε» το σκορ με τα τέρματα του Θωμά Μαύρου (σκόραρε δις) και του Μίμη Παπαΐωάννου και τελικά πήρε την πρόκριση στα πέναλτι με ήρωα τον τερματοφύλακα, Νίκο Χρηστίδη, ο οποίος είχε έρθει από τον πάγκο.