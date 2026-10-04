EHF European Cup γυναικών: Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Βίμποργκ κι έμεινε εκτός διοργάνωσης

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση απέναντι στη Βίμποργκ και ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της παρουσία στο EHF European Cup γυναικών στον 2ο προκριματικό γύρο. Η Ένωση ηττήθηκε και στη ρεβάνς με 30-17 στη Δανία και, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης, αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας ήταν εξαρχής ιδιαίτερα δύσκολη, απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγαλύτερη εμπειρία και σαφώς υψηλότερο επίπεδο. Η Βίμποργκ το επιβεβαίωσε και στο δεύτερο παιχνίδι, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να παραμείνει ανταγωνιστική και να βάλει δύσκολα στις Δανέζες, όμως δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό τους. Η Βίμποργκ διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά της και έφτασε τελικά στη νίκη με 30-17, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με δύο ήττες στη Δανία απέναντι σε μία από τις ισχυρές ομάδες της διοργάνωσης, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την πρώτη της ευρωπαϊκή περιπέτεια και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στις εγχώριες διοργανώσεις.