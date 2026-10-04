Φενέρμπαχτσε: Επέστρεψε ο Λάρκιν πριν τη μάχη με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens

Η επιστροφή του Σέιν Λάρκιν στη δράση ήρθε στο κατάλληλο χρονικό σημείο για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Η τουρκική ομάδα επικράτησε δύσκολα με 85-84 της Κιορφέζ, για το τουρκικό πρωτάθλημα και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση, ανεβαίνοντας στο 1-1. Το σημαντικότερο νέο, ωστόσο, για τη Φενέρ ήταν η επιστροφή του Λάρκιν. Ο 32χρονος γκαρντ ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός και πήρε τα πρώτα αγωνιστικά του λεπτά με τη νέα του ομάδα.

Ο Λάρκιν αγωνίστηκε για 16:46 και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 3 πόντους, έχοντας 0/2 βολές, 0/3 δίποντα και 1/3 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε και 1 ριμπάουντ.

Πλέον, ο Αμερικανός έχει μπροστά του λίγες ημέρες για να ανεβάσει ρυθμό και να προετοιμαστεί για την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της Φενέρμπαχτσε στη Euroleague με τον ίδιο διαθέσιμο. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έρχεται στην Ελλάδα, όπου την Πέμπτη (8/10, 21:15) θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι κορυφής της διοργάνωσης.

Η παρουσία του Λάρκιν, έστω και με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στο πρώτο του παιχνίδι, αποτελεί πλέον ένα ακόμη δεδομένο για τη Φενέρ ενόψει της αναμέτρησης με τους «πράσινους».