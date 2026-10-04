· Παναθηναϊκός · Φενέρμπαχτσε

Φενέρμπαχτσε: Επέστρεψε ο Λάρκιν πριν τη μάχη με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens

Ο Σέιν Λάρκιν έκανε το ντεμπούτο του με τη Φενέρμπαχτσε μετά τον τραυματισμό του, αγωνίστηκε για 16:46 και πλέον μπαίνει στην εξίσωση ενόψει του ντέρμπι της Euroleague με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.

Φενέρμπαχτσε: Επέστρεψε ο Λάρκιν πριν τη μάχη με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιστροφή του Σέιν Λάρκιν στη δράση ήρθε στο κατάλληλο χρονικό σημείο για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Η τουρκική ομάδα επικράτησε δύσκολα με 85-84 της Κιορφέζ, για το τουρκικό πρωτάθλημα και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση, ανεβαίνοντας στο 1-1. Το σημαντικότερο νέο, ωστόσο, για τη Φενέρ ήταν η επιστροφή του Λάρκιν. Ο 32χρονος γκαρντ ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός και πήρε τα πρώτα αγωνιστικά του λεπτά με τη νέα του ομάδα.

Ο Λάρκιν αγωνίστηκε για 16:46 και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 3 πόντους, έχοντας 0/2 βολές, 0/3 δίποντα και 1/3 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε και 1 ριμπάουντ.

Πλέον, ο Αμερικανός έχει μπροστά του λίγες ημέρες για να ανεβάσει ρυθμό και να προετοιμαστεί για την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της Φενέρμπαχτσε στη Euroleague με τον ίδιο διαθέσιμο. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έρχεται στην Ελλάδα, όπου την Πέμπτη (8/10, 21:15) θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι κορυφής της διοργάνωσης.

Η παρουσία του Λάρκιν, έστω και με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στο πρώτο του παιχνίδι, αποτελεί πλέον ένα ακόμη δεδομένο για τη Φενέρ ενόψει της αναμέτρησης με τους «πράσινους».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρίο Άβε: Νέος προπονητής στη θέση του Συλαϊδόπουλου ο Βάσκο Σεάμπρα

18:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερντέμ: «Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, λατρεύω τους οπαδούς μας, είναι ο επιπλέον παίκτης μας»

18:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Γερμανία: Πού θα δείτε τη μεγάλη μάχη της Εθνικής στην Τούμπα

18:43 ΣΠΟΡ

EHF European Cup γυναικών: Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Βίμποργκ κι έμεινε εκτός διοργάνωσης

18:36 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Επέστρεψε ο Λάρκιν πριν τη μάχη με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens

18:29 ΣΠΟΡ

Αργυρόπουλος και Σκουμπάκης υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου πολίστα της World Aquatics

18:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκινητική εξομολόγηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: «Φοβάμαι την άνοια»

18:20 ΣΠΟΡ

Στίβος: Ο Τεντόγλου υποψήφιος για κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στην Ευρώπη - Οι ανταγωνιστές του

17:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύσκολη νίκη για τη Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Κορφέζ πριν τον Παναθηναϊκό

17:54 GREEK BASKET LEAGUE

Η εκπληκτική νέα μασκότ του Ηρακλή! (Video)

17:39 SUPER LEAGUE 2

Super League: Τα highlights από την έκπληξη στο Πύργος – Πανιώνιος

17:24 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Τα highlights από την άνετη πρεμιέρα του «τριφυλλιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας