Συγκινητική εξομολόγηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: «Φοβάμαι την άνοια»

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική και συναισθηματική εξομολόγηση προχώρησε ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, μιλώντας στην Mirror.

Ο 84χρονος μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματα της υγείας του, ενώ μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε πως το ζήτημα της άνοιας είναι κάτι το οποίο τον απασχολεί, παρότι ο ίδιος δεν πάσχει από τη συγκεκριμένη πάθηση. Ως κύριο λόγο της ανησυχίας του αναφέρει τον πολύ μεγάλο αριθμό από κεφαλιές που είχε πραγματοποιήσει στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

«Το έχω φοβηθεί κι εγώ, γιατί έκανα πολλές κεφαλιές. Όλοι οι ποδοσφαιριστές το έκαναν. Η άνοια είναι μία μεγάλη πρόκληση για κάθε άνθρωπο που μεγαλώνει. Το σκέφτεσαι πολύ. Λέω πάντα στον εαυτό μου: “Είμαι 84. Αν φτάσω στα 85, θα είμαι καλά”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί επίσης, πως ο Σερ Άλεξ είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με την άνοια, καθώς ο αδερφός του Μάρτιν, πάσχει από τη νόσο. Ο πρώην προπονητής της Γιουνάιτεντ μάλιστα έχει αγοράσει σπίτι στη Γλασκώβη προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό του αδερφού του και να τον φροντίζει.

Ο εμβληματικός πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, με κυριότερη την εγκεφαλική αιμορραγία που είχε υποστεί το 2018, με τους γιατρούς τότε να δίνουν ένα ποσοστό της τάξεως του 20% για να το ξεπεράσει.

Πρόσφατα επίσης χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, ενώ αντιμετώπισε και πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα. Παρά τα προβλήματα της υγείας του και της ηλικίας του, ο 84χρονος εξακολουθεί να στηρίζει την αγαπημένη του Γιουνάιτεντ καθώς πολύ συχνά παρακολουθεί αγώνες της από την εξέδρα.