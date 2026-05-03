Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έλαβε εξιτήριο κι επέστρεψε σπίτι του

Ευχάριστα  νέα για τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του βρετανικού ποδοσφαίρου.

Ηλίας Λαλιώτης

Τέλος η αγωνία για τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Μπεν Τζέικομπς, αυτό έγινε για καθαρά προληπτικούς λόγους και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε εξιτήριο και πήγε στο σπίτι του.

