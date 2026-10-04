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Ρίο Άβε: Νέος προπονητής στη θέση του Συλαϊδόπουλου ο Βάσκο Σεάμπρα

Ο Σεάμπρα υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2029

Ρίο Άβε: Νέος προπονητής στη θέση του Συλαϊδόπουλου ο Βάσκο Σεάμπρα
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Την απόκτηση του Βάσκο Σεάμπρα στη θέση του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου στην τεχνική ηγεσία ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η Ρίο Άβε.

Το απόγευμα της Κυριακής (4/10) ο πορτογαλικός σύλλογος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βάσκο Σεάμπρα, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Μάλιστα, η Ρίο Άβε χρειάστηκε να πληρώσει τη ρήτρα αγοράς του 43χρονου Πορτογάλου τεχνικού από την Αρούκα, ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

Επομένως και επίσημα ο Βάσκο Σεάμπρα αντικαθιστά στον πάγκο της Ρίο Άβε τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, τρεις ημέρας μετά το διαζύγιό του με την ομάδα.

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