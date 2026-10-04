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Με το... δεξί ο Μπαρτζώκας: Επεισόδιο και στο Ιβανώφειο στην πρεμιέρα της GBL

Ξανά στο επίκεντρο ο Έλληνας τεχνικός.

Με το... δεξί ο Μπαρτζώκας: Επεισόδιο και στο Ιβανώφειο στην πρεμιέρα της GBL
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Μπορεί ο Ολυμπιακός να πέρασε από το Ιβανώφειο επικρατώντας του Ηρακλή με 78-68 στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, όμως το φινάλε της αναμέτρησης σημαδεύτηκε από νέα ένταση με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο για εξωαγωνιστικούς λόγους, καθώς αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ενεπλάκη σε θερμό επεισόδιο με την εξέδρα των γηπεδούχων.

Κατευθυνόμενος προς τη φυσούνα, ο Έλληνας προπονητής απάντησε στις αποδοκιμασίες των φίλων του «Γηραιού» χειροκροτώντας ειρωνικά την εξέδρα, ενώ στη συνέχεια εκτόξευσε ύβρεις προς το μέρος του κόσμου.

Η κίνησή του αυτή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, επισκιάζοντας τη νικηφόρα πρεμιέρα της ομάδας του στο πρωτάθλημα.

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