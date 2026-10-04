Ερντέμ: «Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, λατρεύω τους οπαδούς μας, είναι ο επιπλέον παίκτης μας»

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην Α1 Γυναικών ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ, διαλύοντας τον ΠΑΟΚ με 91-52.

Σημαντικό ρόλο στην ατμόσφαιρα του αγώνα έπαιξαν και οι φίλοι του «τριφυλλιού», οι οποίοι δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Σελέν Ερντέμ, με την προπονήτρια του Παναθηναϊκού να αποθεώνεται από τον κόσμο.

Οι δηλώσεις της Ερντέμ:

«Ήταν ένα δύσκολο ματς για εμάς, ειδικά χωρίς την Αρίκα Κάρτερ και τη Σεντόνα Πρινς. Δουλέψαμε πολύ τις προηγούμενες ημέρες και όλη η ομάδα έπαιξε με ενέργεια σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες τις παίκτριές μου. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Λατρεύω τους οπαδούς μας. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι ο επιπλέον παίκτης μας».