· Παναθηναϊκός

Ερντέμ: «Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, λατρεύω τους οπαδούς μας, είναι ο επιπλέον παίκτης μας»

Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού, Σελέν Ερντέμ, στάθηκε στην άμυνα αλλά και στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της ομάδας μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ.

Ερντέμ: «Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, λατρεύω τους οπαδούς μας, είναι ο επιπλέον παίκτης μας»
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην Α1 Γυναικών ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ, διαλύοντας τον ΠΑΟΚ με 91-52.

Σημαντικό ρόλο στην ατμόσφαιρα του αγώνα έπαιξαν και οι φίλοι του «τριφυλλιού», οι οποίοι δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Σελέν Ερντέμ, με την προπονήτρια του Παναθηναϊκού να αποθεώνεται από τον κόσμο.

Οι δηλώσεις της Ερντέμ:

«Ήταν ένα δύσκολο ματς για εμάς, ειδικά χωρίς την Αρίκα Κάρτερ και τη Σεντόνα Πρινς. Δουλέψαμε πολύ τις προηγούμενες ημέρες και όλη η ομάδα έπαιξε με ενέργεια σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες τις παίκτριές μου. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Λατρεύω τους οπαδούς μας. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι ο επιπλέον παίκτης μας».

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