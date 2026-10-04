Ερντέμ: «Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, λατρεύω τους οπαδούς μας, είναι ο επιπλέον παίκτης μας»
Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού, Σελέν Ερντέμ, στάθηκε στην άμυνα αλλά και στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της ομάδας μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ.
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην Α1 Γυναικών ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ, διαλύοντας τον ΠΑΟΚ με 91-52.
Σημαντικό ρόλο στην ατμόσφαιρα του αγώνα έπαιξαν και οι φίλοι του «τριφυλλιού», οι οποίοι δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Σελέν Ερντέμ, με την προπονήτρια του Παναθηναϊκού να αποθεώνεται από τον κόσμο.
Οι δηλώσεις της Ερντέμ:
«Ήταν ένα δύσκολο ματς για εμάς, ειδικά χωρίς την Αρίκα Κάρτερ και τη Σεντόνα Πρινς. Δουλέψαμε πολύ τις προηγούμενες ημέρες και όλη η ομάδα έπαιξε με ενέργεια σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες τις παίκτριές μου. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Λατρεύω τους οπαδούς μας. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι ο επιπλέον παίκτης μας».