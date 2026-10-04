Αργυρόπουλος και Σκουμπάκης υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου πολίστα της World Aquatics

Η World Aquatics ανακοίνωσε τους πέντε υποψήφιους για το βραβείο του κορυφαίου πολίστα της χρονιάς, με δύο Έλληνες να ξεχωρίζουν και να εκπροσωπούν την ελληνική υδατοσφαίριση.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης Σκουμπάκης συμπεριλήφθηκαν στη σχετική λίστα, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν τόσο με την Εθνική ομάδα όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Με την Εθνική Ανδρών, οι δύο διεθνείς πανηγύρισαν μία ιστορική επιτυχία, καθώς η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της, στο World Cup του Σίδνεϊ. Στον μεγάλο τελικό, η «γαλανόλευκη» επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14, με τον Αργυρόπουλο να πετυχαίνει το καθοριστικό γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα και να χαρίζει στην Ελλάδα μία ιστορική νίκη.

Η φετινή υποψηφιότητα αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη για τον Στέλιο Αργυρόπουλο, ο οποίος είχε βρεθεί και πέρυσι ανάμεσα στους κορυφαίους πολίστες της χρονιάς. Από την άλλη, ο Δημήτρης Σκουμπάκης είναι για πρώτη φορά υποψήφιος για το συγκεκριμένο βραβείο, επιβραβεύοντας την εξαιρετική παρουσία του μέσα στη χρονιά.

Την πεντάδα των υποψηφίων συμπληρώνουν ο Κριστιάν Μάνχερτζ από την Ουγγαρία, ο Ρότζερ Ταχούλ από την Ισπανία και ο Βλάχο Πάβλιτς από την Κροατία.