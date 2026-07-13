Πανεύκολα στον δεύτερο γύρο του Athens Open η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη κυριάρχησε στο ντεμπούτο της στο Athens Open, επικράτησε με 2-0 σετ της Πολίνα Κουντερμέτοβα, τσεκάροντας με άνεση το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε κανένα περιθώριο και από το πρώτο σετ (6-0) επέβαλλε την κυριαρχία της. Η Ουζμπέκα τενίστρια (Νο. 109) έβγαλε αντίδραση, βάζοντας δύσκολα στη Σάκκαρη στο δεύτερο σετ, με την Μαρία να κλείνει στο tie-break το δεύτερο σετ (7-6, 7-1) και να παίρνει την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μίνα Χότζιτς και τη Χάριετ Νταρτ.