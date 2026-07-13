Στον Ολυμπιακό η Κάτα Χάιντου

Στον Ολυμπιακό ανήκει πλέον ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της γυναικείας υδατοσφαίρισης παγκοσμίως. Ο λόγος για την 20χρονη Κάτα Χάιντου, η οποία αγωνιζόταν ως τώρα στην Ουίπεστ και πλέον θα φοράει το ερυθρόλευκο σκουφάκι.

Η νεαρή περιφερειακή φημίζεται για την εκτελεστική δεινότητά της και είναι ήδη βασικό στέλεχος της εθνικής γυναικών της Ουγγαρίας, με την οποία έχει κατακτήσει ασημένια μετάλλια σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς και στο World Cup. Το 2023 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στην κατηγορία νέων γυναικών και πρωταθλήτρια Ευρώπης στις νεάνιδες, ενώ με την Ουίπεστ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και ένα Euro Cup.

Tο πρώτο μήνυμα:

«Πραγματικά, είμαι πολύ ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στον Ολυμπιακό. Είναι ένα τεράστιο προνόμιο να είσαι μέλος αυτής της ομάδας. Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες ομάδες στην υδατοσφαίριση και πρωταγωνιστεί τόσο στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, όσο και σε όλα τα αθλήματα. Έχω πολλούς στόχους, αλλά η μεγαλύτερη φιλοδοξία μου είναι να κατακτήσω το Champions League και το πρωτάθλημα Ελλάδας. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά σε αυτούς τους φιλάθλους και να γίνω μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας του Ολυμπιακού» δήλωσε η Χάιντου, μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής της στις πρωταθλήτριες Ευρώπης.

Η ανακοίνωση:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Κάτα Χάιντου. Η διεθνής Ουγγαρέζα περιφερειακή (27/3/2006, 1,82μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

Η Κάτα Χάιντου θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της υδατοσφαίρισης παγκοσμίως. Είναι βασικό μέλος της Εθνικής Ουγγαρίας, με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, τον περασμένο Φεβρουάριο. Επίσης, έχει κατακτήσει δύο ακόμη ασημένια μετάλλια, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα και το World Cup του 2025, ενώ έχει στεφθεί Παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Εθνική Ουγγαρίας Νέων Γυναικών (2023) και πρωταθλήτρια Ευρώπης Νεανίδων (2023).

Η 20χρονη πολίστρια, η οποία φημίζεται για την εκτελεστική της ικανότητα, προέρχεται από την Ούιπεστ, με την οποία έχει κατακτήσει το Euro Cup του 2023, καθώς και τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ουγγαρίας.