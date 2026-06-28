Diamond League: Στην 11η θέση η Ελίνα Τζένγκο

Δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει εμφάνιση ανάλογη των δυνατοτήτων της η Ελίνα Τζένγκο στο Diamond League του Παρισιού, μένοντας εκτός συνέχειας στον αγώνα του ακοντισμού γυναικών.

Η 23χρονη πρωταθλήτρια δεν βρήκε ρυθμό στις προσπάθειές της, έχοντας άκυρες την πρώτη και την τρίτη βολή, ενώ στη δεύτερη κατέγραψε επίδοση 54,35 μέτρων.

Η συγκεκριμένη βολή δεν ήταν αρκετή για να της εξασφαλίσει μία θέση στην πρώτη οκτάδα, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει πρόωρα την παρουσία της στη διοργάνωση, καταλαμβάνοντας την 11η θέση και μένοντας εκτός των δύο τελευταίων προσπαθειών.

Η φετινή κορυφαία επίδοση της Τζένγκο παραμένει στα 58,37 μέτρα, ενώ το ατομικό της ρεκόρ είναι 65,81 μέτρα, επίδοση που την έχει καθιερώσει ανάμεσα στις κορυφαίες ακοντίστριες της Ευρώπης.