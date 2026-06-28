Wimbledon: Ανοίγει το πρόγραμμα της Τρίτης η Σάκκαρη
Στη μάχη του Wimbledon ρίχνεται την Τρίτη (30/6) η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο του Grand Slam την Κλάρα Τάουσον.
Την Κλάρα Τάουσον (Νο. 24) αντιμετωπίζει η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Wimbledon, με την αναμέτρηση να ανοίγει το πρόγραμμα της Τρίτης.
Η Ελληνίδα τενίστρια ρίχνεται από νωρίς στα βαθιά, θέλοντας να μπει με το δεξί στο Grand Slam του Λονδίνου.
Θυμίζουμε πως στο τουρνουά συμμετέχει και η σπουδαία Σερένα Γουίλιαμς, κάτοχος 23 major τίτλων, η οποία αντιμετωπίζει την Μάγια Τζόιντ από την Αυστραλία την πρώτη ημέρα.