«Άνιωθος» Ντρέικ: Πόνταρε 770.000 δολάρια στη νίκη του Καναδά επί της Νότιας Αφρικής!

Το Μουντιάλ 2026 μπαίνει στη φάση των «32», μαγνητίζοντας τα βλέμματα όλου του πλανήτη – ανάμεσά τους και των μεγαλύτερων celebrities. Ο διάσημος ράπερ Ντρέικ (Drake) αποφάσισε να τρελάνει ξανά τον κόσμο του... στοιχήματος, δείχνοντας έμπρακτα την πίστη του στην εθνική ομάδα του Καναδά για την αναμέτρηση κόντρα στη Νότια Αφρική.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τα social media, τοποθέτησε ένα αστρονομικό ποντάρισμα ύψους 770.000 δολαρίων στην καθαρή νίκη των Καναδών και σε περίπτωση που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, ο εκκεντρικός σταρ αναμένεται να βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στο 1.000.000!

Το «Drake Curse» και οι... μνημειώδεις κουβάδες

Φυσικά, η συγκεκριμένη είδηση δεν προκαλεί σοκ, καθώς στο παρελθόν ο 39χρονος ράπερ έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του, χάνοντας αρκετές φορές σημαντικά ποσά.

Η λεγόμενη «κατάρα του Ντρέικ» (Drake curse), έχει γράψει ιστορία στον παγκόσμιο αθλητισμό, αφού σχεδόν κάθε φορά που ο ράπερ στηρίζει δημόσια μια ομάδα ή έναν αθλητή, αυτοί καταλήγουν στην ήττα και ο Καναδός στον... κουβά.

Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Μουντιάλ 2022 (Τελικός): Είχε ποντάρει 1 εκατομμύριο δολάρια στη νίκη της Αργεντινής επί της Γαλλίας στην κανονική διάρκεια. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο (2-2), με την Αργεντινή να σηκώνει το τρόπαιο στα πέναλτι (3-3 κ.δ.), στέλνοντας το στοίχημά του στον κουβά.

Formula 1: Έχασε 230.000 δολάρια όταν πόνταρε στον Σαρλ Λεκλέρ για τη νίκη στο GP του Μονακό, με τον Μονεγάσκο να τερματίζει τελικά 4ος.

UFC: Έχει χάσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στηρίζοντας μαχητές όπως ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ (κόντρα στον Χαμπίμπ) και ο Ισραέλ Αντεσάνια, οι οποίοι στη συνέχεια γνώρισαν βαριές ήττες.

Οι Καναδοί φίλαθλοι πλέον κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα. Μένει να φανεί αν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Τζέσι Μάρτς θα καταφέρει να ξορκίσει την κακοδαιμονία του διάσημου οπαδού του ή αν η Νότια Αφρική θα πανηγυρίσει μια σπουδαία πρόκριση, στέλνοντας τον Ντρέικ για ακόμη μια φορά στο... ταμείο ανεργίας του στοιχήματος.