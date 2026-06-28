Μονακό: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντάνιελ Τάις

Ο Ντάνιελ Τάις ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Πριγκιπάτο έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Γαλλίας, του Κυπέλλου και του Λιγκ Καπ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της Μονακό κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Στην EuroLeague, ο 34χρονος ψηλός πραγματοποίησε αξιόλογες εμφανίσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 9,7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 12,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, προσφέροντας σημαντικές λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Η ανακοίνωση της Μονακό:

«Μετά από ενάμιση χρόνο στη Μονακό, ο Ντάνιελ Τάις αποχαιρετά τη Μονακό. Όλο το κλαμπ ευχαριστεί τον Γερμανό σέντερ για την αφοσίωσή του, και του εύχεται το καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας του. Ευχαριστούμε Ντάνιελ».