«Εξετάζει Καμπαρό για την περίμετρο η Ρεάλ Μαδρίτης»

Τον Τίμοθι Λουαού-Καμπαρό από την Μπασκόνια εξετάζει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής. Ο Γάλλος φόργουορντ βλέπει με πολύ καλό μάτι το ενδιαφέρον της «βασίλισσας», παρά την πολύ καλή πρόταση που έχει στα χέρια του από τη Βιλερμπάν, με το συμβόλαιο του 31χρονου Γάλλου φόργουορντ με τους Βάσκους να ολοκληρώνεται προσεχώς.

Ο έμπειρος άσος έχει ήδη δεχθεί εξαιρετικές προτάσεις από την Μπαρτσελόνα και τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο αυτό που περιπλέκει τα δεδομένα είναι η προσφορά-μαμούθ της Βιλερμπάν. Η γαλλική ομάδα, με τη νέα της οικονομική ισχύ, του προσφέρει 7 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια, θέλοντας να τον κάνει τον επόμενο μεγάλο ηγέτη στο ρόστερ του Τόνι Πάρκερ.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στη Ρεάλ παραμένει ρευστή, καθώς το μέλλον του Σέρχιο Σκαριόλο στον πάγκο της ομάδας κάθε άλλο παρά σίγουρο θεωρείται.

Ο επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ, Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ζυγίζει όλα τα δεδομένα και το γεγονός πως η ομάδα έκλεισε τη χρονιά χωρίς τρόπαια σε συνδυασμό με τα εσωτερικά προβλήματα που έχουν μεταφέρει οι παίκτες για τη συνεργασία τους με τον Ιταλό τεχνικό, φέρνουν τον Σκαριόλο σε εξαιρετικά δυσμενή θέση.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές τόσο για το θέμα του προπονητή όσο και για το μεταγραφικό σαφάρι των «μερένχες».