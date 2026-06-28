Διαψεύδονται τα σενάρια περί αποχώρησης του Κορόνα από τον Παναθηναϊκό

Σύγχυση προκάλεσε δημοσίευμα από την Ισπανία, το οποίο ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόλυση του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το «τριφύλλι», κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Ο Κορόνα είχε μετακινηθεί από τη Βαλένθια στον Παναθηναϊκό για να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή. Μετά τις αλλαγές που ακολούθησαν στον οργανισμό και την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον πάγκο της ομάδας, ο ρόλος του διαφοροποιήθηκε, καθώς τη θέση του τεχνικού διευθυντή ανέλαβε ο Στέφανος Κοτσόλης.

Ο Ισπανός παράγοντας παραμένει κανονικά στο δυναμικό του συλλόγου, έχοντας πλέον τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου και όχι ενεργή συμμετοχή στις βασικές αποφάσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Το δημοσίευμα του δημοσιογράφου Άνχελ Γκαρσία περί απόλυσής του διαψεύδεται από την πλευρά των «πράσινων», ενώ αυτό που επισημαίνεται είναι ότι ο Κορόνα εξακολουθεί να εργάζεται στον σύλλογο, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο μέλλον.

Αναλυτικά όσα αναφέρει

«ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ. Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα φέρεται να απολύθηκε, λένε ότι πρόκειται για συμφωνημένη λύση μεταξύ των δύο πλευρών, από τον ελληνικό σύλλογο Παναθηναϊκό όπου ήταν Τεχνικός Διευθυντής».