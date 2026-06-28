ΠΑΟΚ: Σενάριο για τον Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένα νέο όνομα έρχεται στο προσκήνιο από την Πορτογαλία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «O Jogo», ο «Δικέφαλος του Βορρά» ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου μέσου Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα.

Όπως αναφέρει το πορτογαλικό Μέσο, ο Βραζιλιάνος χαφ βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ, με ενδιαφέρον να έχουν εκδηλώσει επίσης η Τορίνο και η Αλ Σαμπάμπ.

Ωστόσο, η Μπράγκα δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα τον ποδοσφαιριστή. Ο Καρβάλιο δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 και, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι απαιτήσεις του πορτογαλικού συλλόγου φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

Την περασμένη σεζόν, ο 29χρονος μέσος κατέγραψε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας ένα από τα βασικά στελέχη της Μπράγκα.