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ΠΑΟΚ: Σενάριο για τον Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα

Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του 29χρονου μέσου, Βίτορ Καρβάλιο, σύμφωνα με την «O Jogo».

ΠΑΟΚ: Σενάριο για τον Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα
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Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένα νέο όνομα έρχεται στο προσκήνιο από την Πορτογαλία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «O Jogo», ο «Δικέφαλος του Βορρά» ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου μέσου Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα.

Όπως αναφέρει το πορτογαλικό Μέσο, ο Βραζιλιάνος χαφ βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ, με ενδιαφέρον να έχουν εκδηλώσει επίσης η Τορίνο και η Αλ Σαμπάμπ.

Ωστόσο, η Μπράγκα δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα τον ποδοσφαιριστή. Ο Καρβάλιο δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 και, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι απαιτήσεις του πορτογαλικού συλλόγου φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

Την περασμένη σεζόν, ο 29χρονος μέσος κατέγραψε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας ένα από τα βασικά στελέχη της Μπράγκα.

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