Έκλεισε φιλικό με τη Σέντ Τρούιντεν η ΑΕΚ

Με ανακοίνωσή της, η βελγική Σεντ Τρούιντεν θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ σε φιλική αναμέτρηση στις 2 Αυγούστου.

Ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και θα αποτελέσει το τελευταίο τεστ των Βέλγων πριν την έναρξη των υποχρεώσεων στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, με το φιλικό να εντάσσεται στον κύκλο προετοιμασίας της «Ένωσης» στην Ολλανδία.