Στον Παναθηναϊκό η Ελισάβετ Ηλιοπούλου

Την συμφωνία με την Ελισάβετ Ηλιοπούλου επισημοποίησε ο Παναθηναϊκός, ενισχύοντας τον ελληνικό κορμό του τμήματος βόλεϊ.

Την περσινή σεζόν η Ελληνίδα πασαδόρος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ αλλά και του Πανιωνίου

Η ανακοίνωση

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ελισάβετ Ηλιοπούλου για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου.Η Ελληνίδα πασαδόρος (ημ. γέννησης 25/1/2001, 1,77μ.) ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το βόλεϊ στην ομάδα του ΓΣ Δράμας, ενώ έχει αγωνιστεί σε ΧΑΝΘ και Αίαντα Ευόσμου. Η Ηλιοπούλου, από το 2018 μέχρι το 2024 έπαιξε στον ΠΑΟΚ με τη φανέλα του οποίου κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2021. Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στον Πανιώνιο και πέρσι έπαιξε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Το βιογραφικό της

2025-2026: Ολυμπιακός

2024-2025: Πανιώνιος

2018-2024: ΠΑΟΚ

2017-2018: Αίας Ευόσμου

2016-2017: ΧΑΝΘ

2013-2016: ΓΣ Δράμας

Σε δήλωσή στη στο www.pao1908.com η Ελισάβετ Ηλιοπούλου τόνισε: «Αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που θα αγωνίζομαι στον Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν. Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι γεμάτη επιτυχίες, διάρκεια και υγεία, μακριά από τραυματισμούς».