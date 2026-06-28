Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Ντέσερς - Τα «μαγικά» του Τσιριβέγια

Με σύμμαχο τον δροσερό καιρό που διαμορφώθηκε μετά τη δυνατή βροχόπτωση των προηγούμενων ωρών, ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, με τη σημερινή προπόνηση να διαρκεί 75 λεπτά και να περιλαμβάνει αρκετές ειδήσεις και ενδιαφέρουσες στιγμές.

Το σημαντικότερο νέο της ημέρας ήταν η άφιξη του Σίριλ Ντέσερς στο προπονητικό κέντρο. Ο Νιγηριανός επιθετικός, έπειτα από επιθυμία του Τζέικομπ Νίστρουπ, ταξίδεψε στην Ολλανδία ώστε να βρίσκεται κοντά στην ομάδα κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του. Ο Ντέσερς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα υπό την επίβλεψη του Νεμπή και θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο μέχρι τις 15 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα αναμένεται να ενταχθεί σταδιακά σε μεγάλο μέρος των ομαδικών προπονήσεων, με στόχο να είναι διαθέσιμος για δράση στις αρχές Αυγούστου.

Η προπόνηση ξεκίνησε με τεστ αντοχής, προκειμένου το τεχνικό επιτελείο να αξιολογήσει μέσω των GPS τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Στη συνέχεια, ο Δανός τεχνικός έριξε το βάρος στην τακτική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική συνοχή, αλλά και στην άμεση αντίδραση μετά την απώλεια της μπάλας. Παράλληλα, ζήτησε από την ομάδα που είχε αριθμητικό πλεονέκτημα στην επίθεση να εκμεταλλεύεται σωστά τις φάσεις και να καταλήγει σε γκολ.

Από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν, ο Πέδρο Τσιριβέγια ήταν εκείνος που έκλεψε τις εντυπώσεις. Ο Ισπανός μέσος μοίρασε εξαιρετικές κάθετες πάσες και μπαλιές στον χώρο, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητά του στη δημιουργία. Πολύ καλή εικόνα παρουσίασε και ο Καμαρά, ο οποίος συνδύασε τη φυσική του δύναμη με αρκετές ποιοτικές μεταβιβάσεις από τον άξονα.

Στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης πραγματοποιήθηκε τουρνουά τριών ομάδων, με τους «πράσινους» να αναδεικνύονται νικητές χάρη στο γκολ του Ζαρουρί στο τελευταίο παιχνίδι. Προηγήθηκε νίκη επί των «ροζ» με σκόρερ τον Μπόκο, λευκή ισοπαλία απέναντι στους «μπλε» και τελικά το 1-0 επί της ίδιας ομάδας που χάρισε την πρώτη θέση, με τους νικητές να πανηγυρίζουν έντονα.

Θετική εντύπωση άφησαν και οι Παντελίδης και Γιάγκουσιτς, οι οποίοι σημείωσαν εντυπωσιακά γκολ με δυνατά σουτ, ενώ ο Σιώπης σκόραρε με κεφαλιά, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπαίκτες του. Η ένταση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν με μεγάλη διάθεση, ακολουθώντας τις απαιτήσεις του Νίστρουπ.

Ο Δανός τεχνικός συνέχισε να δείχνει τη σημασία που δίνει στη λεπτομέρεια. Οι αναλυτές της ομάδας κατέγραφαν την προπόνηση με drone, εξετάζοντας κάθε φάση σαν... VAR, με τον Νίστρουπ να αστειεύεται μαζί τους λέγοντας: «Σε πέντε ημέρες το VAR δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθος. Διαιτητές έπρεπε να είστε», προκαλώντας γέλια στο επιτελείο.

Μετά το τέλος της τακτικής, ο προπονητής του Παναθηναϊκού κράτησε για λίγα λεπτά τον Γιώργο Κάτρη, δουλεύοντας μαζί του πάνω στις αμυντικές τοποθετήσεις και τις κινήσεις στο μαρκάρισμα, δείχνοντας έμπρακτα ότι πιστεύει στις δυνατότητες του νεαρού αμυντικού και θέλει να εξελίξει το παιχνίδι του.

Ξεχωριστή νότα έδωσαν και τρεις μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι παρακολούθησαν από κοντά την προπόνηση μαζί με τους πατέρες τους, ζώντας από κοντά την εμπειρία της καλοκαιρινής προετοιμασίας και γνωρίζοντας τους αγαπημένους τους ποδοσφαιριστές.

Το πρόγραμμα των «πράσινων» δεν περιλαμβάνει απογευματινή προπόνηση, ενώ για την επόμενη ημέρα έχει προγραμματιστεί διπλό πρόγραμμα, καθώς η ένταση της προετοιμασίας ανεβαίνει σταδιακά.