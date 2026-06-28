Παναθηναϊκός: Νέο εντυπωσιακό βίντεο από την πρόοδο των έργων στον Βοτανικό

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με το μεγάλο έργο να αποκτά καθημερινά όλο και πιο ξεκάθαρη μορφή.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα νέο βίντεο από την εξέλιξη των έργων, δίνοντας στους φιλάθλους μια ακόμη εικόνα από την πρόοδο της κατασκευής και το μέλλον του συλλόγου.

Το βίντεο της ΠΑΕ: