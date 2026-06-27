Την Τρίτη η πρεμιέρα της Σάκκαρη στο Wimbledon

Την Κλάρα Τάουσον (Νο. 24) αντιμετωπίζει η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Wimbledon, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, 30 Ιουνίου.

Η Ελληνίδα τενίστρια ρίχνεται από νωρίς στα βαθιά, θέλοντας να μπει με το δεξί στο Grand Slam του Λονδίνου.

Θυμίζουμε πως στο τουρνουά συμμετέχει και η σπουδαία Σερένα Γουίλιαμς, κάτοχος 23 major τίτλων, η οποία αντιμετωπίζει την Μάγια Τζόιντ από την Αυστραλία την πρώτη ημέρα.