Εποχή Νίκου Νιόπλια στον πάγκο των Χανίων

Τα Χανιά ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Νίκο Νιόπλια, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο έμπειρος Κρητικός προπονητής επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από τρία χρόνια απουσίας, με τελευταία του ομάδα τον Λεβαδειακό.

Η ανακοίνωση:

«Τα Chania City FC ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νίκο Νιόπλια, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο Νίκος Νιόπλιας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με σπουδαία διαδρομή τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Γεννημένος στην Κοζάνη στις 17 Ιανουαρίου 1965, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την τοπική ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του, πριν μεταγραφεί στον ΟΦΗ το 1982. Με τη φανέλα της κρητικής ομάδας έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία, αποτελώντας μέχρι σήμερα τον ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου, με συνολικά 467 εμφανίσεις.

Με τον ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 1986-87, αγωνίστηκε σε ακόμη έναν τελικό Κυπέλλου το 1990, ενώ υπήρξε βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα το 1986, σε μία από τις πιο λαμπρές περιόδους της ιστορίας του συλλόγου.

Το 1993 πραγματοποίησε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, όπου συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Ελλάδας (1994-95, 1995-96) και δύο Κύπελλα Ελλάδας, ενώ αγωνίστηκε και στο UEFA Champions League με το «τριφύλλι».

Το 1996 επέστρεψε στον ΟΦΗ, όπου φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και παρέμεινε μέχρι το 2002, πριν ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Χαλκηδόνα το 2004».