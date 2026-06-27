Μαζικές αποχωρήσεις από τη Μπασκόνια

Η Μπασκόνια γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας της με τους Τρεντ Φόρεστ, Μάρκιους Νόουελ, Ομορούγι, Γκίτις Ρατζεβίτσιους και Τζέσε Έντουαρντς, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εκτεταμένης ανανέωσης στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.

Οι συγκεκριμένοι παίκτες είχαν σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας την περασμένη σεζόν. Παρότι η Μπασκόνια δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την πορεία που επιθυμούσε στη EuroLeague, κατέκτησε το Copa del Rey, με τον Τρεντ Φόρεστ να αναδεικνύεται MVP της διοργάνωσης χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις του.