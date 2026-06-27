Λεβαδειακός: Επιστρέφει στη Νιούελς ο Μπάλτσι

Ο κύκλος του Γκιγέρμο Μπάλτσι στον Λεβαδειακό φαίνεται πως ολοκληρώνεται, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή ο 25χρονος μεσοεπιθετικός επιστρέφει στη Νιούελς Ολντ Μπόις.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Νιούελς Ολντ Μπόις έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Ο Μπάλτσι πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τον Λεβαδειακό, καταγράφοντας 33 συμμετοχές, 6 γκολ και 9 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Συνολικά, στις δύο χρονιές που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας της Βοιωτίας, μέτρησε 61 εμφανίσεις, 9 γκολ και 14 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς και παραγωγικούς ποδοσφαιριστές του συλλόγου.

Η οψιόν αγοράς του ανερχόταν στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ωστόσο ο Λεβαδειακός φέρεται να επέλεξε να μην προχωρήσει στην ενεργοποίησή της.