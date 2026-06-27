· Γκάνα · Κροατία

Κροατία - Γκάνα: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Δείτε τις αρχικές ενδεκάδες για τον αγώνα ανάμεσα στην Κροατία και την Γκάνα για την τρίτη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Κροατία - Γκάνα: Οι ενδεκάδες του αγώνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όλα έτοιμα για τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Κροατία και την Γκάνα, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το διακύβευμα της αναμέτρησης είναι τεράστιο, καθώς αμφότερες οι ομάδες στοχεύουν στο τρίποντο που θα τους χαρίσει τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση και, μαζί, το εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές και οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες.

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Κροατία: Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Πέρισιτς, Μόντριτς, Κόβατσιτς, Βλάσιτς, Σούσιτς, Μπατούρινα, Μπούντιμιρ

Γκάνα: Ασάρε, Σενάγια, Ατζετέι, Λούκασεν, Μενσά, Πάρτεϊ, Οβούσου, Σίμπο, Σεμένιο, Σουλεμανά, Αγιού

COMMENTS
LATEST NEWS
23:46 MUNDIAL

LIVE: Κροατία - Γκάνα

23:41 MUNDIAL

LIVE: Παναμάς - Αγγλία

23:35 EUROLEAGUE

EuroLeague: Τα 10 καλύτερα plays της σεζόν με Χέιζ-Ντέιβις στην κορυφή (vid)

23:22 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παραχωρεί τον Λημνιό στον ΑΠΟΕΛ και «γλυτώνει» το μισό του συμβόλαιο

23:18 NBA

Ο rookie που δεν δίστασε να προκαλέσει τον Σενγκούν: «Θα τον έριχνα κάτω»

22:57 SUPER LEAGUE

«Πρόταση 2 εκατ. ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Χατζηδιάκο»

22:55 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Επιστρέφει στη Νιούελς ο Μπάλτσι

22:49 MUNDIAL

Κροατία - Γκάνα: Οι ενδεκάδες του αγώνα

22:42 MUNDIAL

Παναμάς - Αγγλία: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

22:41 EUROLEAGUE

Μαζικές αποχωρήσεις από τη Μπασκόνια

22:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνεχίζει στη Τβέντε ο Βέγκχορστ

22:11 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Φρανσίσκο στη Βιλερμπάν ο Τόνι Πάρκερ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας