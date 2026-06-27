Κροατία - Γκάνα: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Όλα έτοιμα για τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Κροατία και την Γκάνα, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το διακύβευμα της αναμέτρησης είναι τεράστιο, καθώς αμφότερες οι ομάδες στοχεύουν στο τρίποντο που θα τους χαρίσει τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση και, μαζί, το εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές και οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες.

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Κροατία: Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Πέρισιτς, Μόντριτς, Κόβατσιτς, Βλάσιτς, Σούσιτς, Μπατούρινα, Μπούντιμιρ

Γκάνα: Ασάρε, Σενάγια, Ατζετέι, Λούκασεν, Μενσά, Πάρτεϊ, Οβούσου, Σίμπο, Σεμένιο, Σουλεμανά, Αγιού