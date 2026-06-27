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Παναθηναϊκός: Παραχωρεί τον Λημνιό στον ΑΠΟΕΛ και «γλυτώνει» το μισό του συμβόλαιο

Κοντά σε συμφωνία για την παραχώρηση του Δημήτρη Λημνιού στον ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, με τον διεθνή εξτρέμ να αναμένεται να μετακομίσει στην Κύπρο με ελεύθερη μεταγραφή, με το «τριφύλλι» να καλύπτει το μισό του συμβόλαιο, γλιτώνοντας περίπου 350.000 ευρώ.

Παναθηναϊκός: Παραχωρεί τον Λημνιό στον ΑΠΟΕΛ και «γλυτώνει» το μισό του συμβόλαιο
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Παράλληλα με τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και την ενίσχυση του ρόστερ, ο Παναθηναϊκός «τρέχει» με γρήγορους ρυθμούς και για το ξεσκαρτάρισμα του έμψυχου δυναμικού, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το ρόστερ από παίκτες που δεν βρίσκονται στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Σε αυτή ακριβώς την κατηγορία ανήκει και ο Δημήτρης Λημνιός. Όπως όλα δείχνουν, ο 28χρονος εξτρέμ μετράει αντίστροφα για τη μετακόμισή του στην Κύπρο, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στον ΑΠΟΕΛ, όπου και θα σμίξει ξανά με τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο.

Οι δύο σύλλογοι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του παίκτη, με το deal να προβλέπει πως ο Λημνιός θα μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι «πράσινοι» θα καλύψουν το 50% των ετήσιων απολαβών του για τον επόμενο χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, το «τριφύλλι» θα πληρώσει περίπου 350.000 ευρώ, εξοικονομώντας ταυτόχρονα το υπόλοιπο μισό του συμβολαίου του παίκτη.

Συνολικά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Λημνιός μέτρησε συνολικά 30 συμμετοχές με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ.

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