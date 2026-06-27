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Συνεχίζει στη Τβέντε ο Βέγκχορστ

Στην Τβέντε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βουτ Βέγκχορστ, με τον Άγιαξ να ανακοινώνει την πώληση του Ολλανδού επιθετικού.

Συνεχίζει στη Τβέντε ο Βέγκχορστ
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Ο Ολλανδός επιθετικός Βάουτ Βέγκχορστ αποχώρησε από τον Άγιαξ και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τβέντε, όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο οι δύο σύλλογοι.

Ο 33χρονος φορ, που βρίσκεται στην αποστολή της Ολλανδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά δεν έχει ακόμη αγωνιστεί στην τελική φάση που διεξάγεται σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες, υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

«Είμαστε απίστευτα περήφανοι που ο Βάουτ Βέγκχορστ έρχεται να αγωνιστεί στην Τβέντε», δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Έρικ τεν Χαγκ, ο οποίος είχε αποκτήσει τον παίκτη ως δανεικό στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από τρία χρόνια.

«Αυτή η μεταγραφή αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για εμάς. Είναι απόλυτος επαγγελματίας και το ιδανικό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει ένας ποδοσφαιριστής όταν δίνει τα πάντα», πρόσθεσε ο Τεν Χαγκ.

Ο Βέγκχορστ, ο οποίος αγωνίστηκε με την Ολλανδία και στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, μετρά 52 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Μπέρνλι, Βόλφσμπουργκ, Χόφενχαϊμ και Μπεσίκτας.

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