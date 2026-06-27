Παναμάς - Αγγλία: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Αυλαία ρίχνει ο 12ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 με την Αγγλία και τον Παναμά να κοντράρονται στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί και αουτσάιντερ.

Ο Παναμάς έχει αποκλειστεί και μαθηματικά από την επόμενη φάση του τουρνουά, μη καταφέρνοντας να αποσπάσει κάποιον βαθμό στα προηγούμενα παιχνίδια κόντρα σε Γκάνα και Κροατία.

Η Αγγλία από τη μεριά της «καίγεται» για τη νίκη καθώς ισοβαθμεί με 4 πόντους στην πρώτη θέση του ομίλου με την Γκάνα.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα, έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες.

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Παναμάς: Ο. Μοσκέρα, Α. Μουρίγιο, Φ. Εσκομπάρ, Χ. Κόρδομπα, Α. Αντράντε, Χ. Γκουτιέρες, Γ. Μπάρσενας, Κ. Μαρτίνες, Κ. Χάρβεϊ, Χ. Λ. Ροντρίγκες, Τ. Ροντρίγκες

Αγγλία: Πίκφορντ, Κουάνσα, Γκέι, Κόνσα, Ν. Ο’Ράιλι, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Σακά, Ρότζερς, Ράσφορντ, Κέιν