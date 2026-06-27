Παναμάς - Αγγλία: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης
Δείτε τις επιλογές των Τόμας Κρίστιανσεν και Τόμας Τούχελ για την μάχη ανάμεσα σε Παναμά και Αγγλία για την τρίτη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Αυλαία ρίχνει ο 12ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 με την Αγγλία και τον Παναμά να κοντράρονται στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί και αουτσάιντερ.
Ο Παναμάς έχει αποκλειστεί και μαθηματικά από την επόμενη φάση του τουρνουά, μη καταφέρνοντας να αποσπάσει κάποιον βαθμό στα προηγούμενα παιχνίδια κόντρα σε Γκάνα και Κροατία.
Η Αγγλία από τη μεριά της «καίγεται» για τη νίκη καθώς ισοβαθμεί με 4 πόντους στην πρώτη θέση του ομίλου με την Γκάνα.
Λίγη ώρα πριν τη σέντρα, έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες.
Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:
Παναμάς: Ο. Μοσκέρα, Α. Μουρίγιο, Φ. Εσκομπάρ, Χ. Κόρδομπα, Α. Αντράντε, Χ. Γκουτιέρες, Γ. Μπάρσενας, Κ. Μαρτίνες, Κ. Χάρβεϊ, Χ. Λ. Ροντρίγκες, Τ. Ροντρίγκες
Αγγλία: Πίκφορντ, Κουάνσα, Γκέι, Κόνσα, Ν. Ο’Ράιλι, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Σακά, Ρότζερς, Ράσφορντ, Κέιν