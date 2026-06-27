Ο rookie που δεν δίστασε να προκαλέσει τον Σενγκούν: «Θα τον έριχνα κάτω»

«Με το καλημέρα» στο NBA, ο Λάμπαρον Φίλον Τζούνιορ κατάφερε να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα, όχι μόνο για την επιλογή του στο Draft, αλλά και για μία δήλωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο 22χρονος γκαρντ, που επελέγη στο Νο. 22 του NBA Draft από τους Φιλαδέλφεια 76ers, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις σε αμερικανικό μέσο, απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την είσοδό του στον «μαγικό κόσμο».

Η πιο πολυσυζητημένη απάντησή του ήρθε όταν ρωτήθηκε ποιον παίκτη θα έκανε... «ankle-breaker», δηλαδή να τον αφήσει στο παρκέ με μία ντρίμπλα.

«Τον Σενγκούν φυσικά. Έχω δει πολλά βίντεο στο TikTok, παίζει σαν να κουβαλάει ένα ψυγείο στην πλάτη του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φίλον Τζούνιορ.

Η δήλωσή του προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία μερίδα φιλάθλων συμφώνησε μαζί του, θεωρώντας πως ο Αλπερέν Σενγκούν υπερεκτιμάται, ενώ αρκετοί απέδωσαν τις πρόσφατες αποτυχίες των Χιούστον Ρόκετς και στον ρόλο του ως ηγέτη της ομάδας.

Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες αντιδράσεις ήταν επικριτικές απέναντι στον 22χρονο γκαρντ. Πολλοί χαρακτήρισαν τα σχόλιά του ασέβεια προς έναν παίκτη που έχει ήδη καθιερωθεί στο NBA και έχει συμμετάσχει δύο φορές σε All-Star Game, επισημαίνοντας πως ο νεαρός γκαρντ θα πρέπει πρώτα να αποδείξει την αξία του στο κορυφαίο επίπεδο πριν προχωρήσει σε τέτοιου είδους δηλώσεις.