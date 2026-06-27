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«Πρόταση 2 εκατ. ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Χατζηδιάκο»

Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, με τον Εκρέμ Κονούρ να αποκαλύπτει πρόταση 2 εκατ. ευρώ του «Δικεφάλου» του Βορρά στην Κοπεγχάγη για την απόκτησή του.

«Πρόταση 2 εκατ. ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Χατζηδιάκο»
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Στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ εμφανίζεται το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου και σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 2.000.000 ευρώ στην Κοπεγχάγη για την αγορά του 29χρονου κεντρικού αμυντικού.

Η απάντηση των Δανών, πάντως, δεν ήταν άμεσα θετική, καθώς φέρονται να κοστολογούν τον παίκτη στα 3.000.000 ευρώ –ποσό που συμπίπτει απόλυτα και με την τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt.

Παρά τη διαφορά του ενός εκατομμυρίου, οι συζητήσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους συνεχίζονται κανονικά, με στόχο να βρεθεί η «χρυσή τομή» που θα φέρει τον Έλληνα στόπερ στη Θεσσαλονίκη.

Ο Χατζηδιάκος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Κοπεγχάγη έως το καλοκαίρι του 2028, έχοντας καταγράψει μέχρι στιγμής 85 συμμετοχές, με απολογισμό 5 γκολ και 3 ασίστ.

Στο παρελθόν ο Χατζηδιάκος έχει φορέσει κατά σειρά τις φανέλες των Άλκμααρ και Κάλιαρι.

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