Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Φρανσίσκο στη Βιλερμπάν ο Τόνι Πάρκερ!

Η Βιλερμπάν γυρίζει οριστικά σελίδα και μπαίνει με εντυπωσιακό τρόπο σε μια νέα, πανίσχυρη εποχή. Με την οικονομική ώθηση ενός ισχυρού επενδυτικού fund και τον Τόνι Πάρκερ να αναλαμβάνει πλέον χρέη προπονητή, ο σύλλογος της Λυών βάζει τέλος στον ρόλο του «σάκου του μποξ» στην EuroLeague και στοχεύει απευθείας στην ελίτ της διοργάνωσης.

Για να επιτευχθεί αυτό το άλμα, η γαλλική ομάδα έπρεπε να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και το έπραξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, όπως όλα δείχνουν να ντύνεται στα χρώματα της Βιλερμπάν.

Η διοίκηση πρόσφερε «γη και ύδωρ» στον Γάλλο σούπερ σταρ, με τις πηγές από τη Γαλλία να αποκαλύπτουν ένα ηγεμονικό συμβόλαιο που θα φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Τη σπουδαία κίνηση επισημοποίησε ο ίδιος ο Τόνι Πάρκερ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του ως τεχνικός της ομάδας, γνωρίζοντας την αποθέωση:

«Ήθελα έναν παίκτη-σημαία για την ομάδα και ο Σιλβέν Φρανσίσκο βρισκόταν στην κορυφή της λίστας μου. Είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι κατάφερα να τον πείσω».

Η επιστροφή του Φρανσίσκο στα πάτρια εδάφη αποτελεί την πρώτη μεγάλη δήλωση ισχύος της νέας Βιλερμπάν, η οποία αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην επόμενη EuroLeague.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ζαλγκίρις, ο Γάλλος γκαρντ είχε κατά μέσο όρο 14.7 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ ανά αγώνα σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας το νούμερο ένα στην επίθεση της Λιθουανικής ομάδας.