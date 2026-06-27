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Τσέλσι: Συμφώνησε με Τσάκα, απομένει το «ΟΚ» της Σάντερλαντ

Η Τσέλσι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γκράνιτ Τσάκα και μένει να τα βρει με την Σάντερλαντ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ.

Τσέλσι: Συμφώνησε με Τσάκα, απομένει το «ΟΚ» της Σάντερλαντ
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Ο Γκράνιτ Τσάκα έχει δώσει τα χέρια με την Τσέλσι για τη μεταγραφή του, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει στους βασικούς όρους της συνεργασίας τους, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ.

Πλέον, η Τσέλσι στρέφει την προσοχή της στις διαπραγματεύσεις με τη Σάντερλαντ, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» στο οικονομικό σκέλος και να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ελβετού χαφ.

Παρά το γεγονός ότι η Τσέλσι δεν θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τη νέα σεζόν, σε αντίθεση με τη Σάντερλαντ, ο Τσάκα φέρεται αποφασισμένος να φορέσει τη φανέλα των Λονδρέζων, με τις επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων να αναμένεται να ενταθούν το προσεχές διάστημα.

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