Τσέλσι: Συμφώνησε με Τσάκα, απομένει το «ΟΚ» της Σάντερλαντ

Ο Γκράνιτ Τσάκα έχει δώσει τα χέρια με την Τσέλσι για τη μεταγραφή του, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει στους βασικούς όρους της συνεργασίας τους, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ.

Πλέον, η Τσέλσι στρέφει την προσοχή της στις διαπραγματεύσεις με τη Σάντερλαντ, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» στο οικονομικό σκέλος και να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ελβετού χαφ.

Παρά το γεγονός ότι η Τσέλσι δεν θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τη νέα σεζόν, σε αντίθεση με τη Σάντερλαντ, ο Τσάκα φέρεται αποφασισμένος να φορέσει τη φανέλα των Λονδρέζων, με τις επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων να αναμένεται να ενταθούν το προσεχές διάστημα.