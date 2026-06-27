ΠΑΟΚ: «Σε συζητήσεις με την Ερζουρούμσπορ ο Οζντόεφ»

Μακριά από τον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, με δημοσίευμα από την Τουρκία να αναφέρει πως ο Ρώσος μέσος βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ερζουρούμσπορ, που θα αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας από τη νέα σεζόν.

Ο 33χρονος γνωρίζει πολύ καλά το πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας, έχοντας αγωνιστεί την περίοδο 2022-23 στην Φατίχ Καραγκιουμρούκ.

Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Οζντόεφ κατέγραψε συνολικά 114 συμμετοχές με απολογισμό 18 γκολ και εννέα ασίστ, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο πρωτάθλημα του «Δικεφάλου» του Βορρά το 2024.