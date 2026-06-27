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Μακάμπι Τελ Αβίβ: Σενάρια επιστροφής στο NBA για Λόνι Ουόκερ

Ο Λόνι Ουόκερ είναι υποψήφιος για να επιστρέψει στο NBA, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν.

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Σενάρια επιστροφής στο NBA για Λόνι Ουόκερ
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Ο Λόνι Ουόκερ είναι υποψήφιος για να επιστρέψει στο NBA το καλοκαίρι, ενώ στο συμβόλαιό του με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ υπάρχει NBA out που μπορεί να ενεργοποιηθεί έως τις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν.

Ο 27χρονος άσος διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία στον «μαγικό κόσμο», με επτά σεζόν στο ενεργητικό του, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Σαν Αντόνιο Σπερς, Λος Άντζελες Λέικερς, Μπρούκλιν Νετς και Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Την περασμένη σεζόν στη EuroLeague με τη Μακάμπι αποτέλεσε βασικό επιθετικό πυλώνα, καταγράφοντας σε 28 παιχνίδια μέσο όρο 15,2 πόντους, μαζί με 2,5 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 0,8 κλεψίματα σε περίπου 23 λεπτά συμμετοχής.

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