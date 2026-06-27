«Καμία πρόταση του Ολυμπιακού στον Παπανικολάου»

Δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών ήθελαν την ΚΑΕ Ολυμπιακός να έχει ήδη καταθέσει επίσημη οικονομική πρόταση στον Κώστα Παπανικολάου, προκειμένου οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

Με διευκρινιστική του δήλωση, ο εκπρόσωπος του Κώστα Παπανικολάου, Γιώργος Σφαιρόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ακόμη οικονομική προσφορά προς τον αρχηγό των «ερυθρόλευκων» και ότι οι επίσημες συζητήσεις για την ανανέωση του 35χρονου θα εκκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Γιώργος Σφαιρόπουλος ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο πως τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς δεν έχει γίνει ακόμα καμία κρούση με συγκεκριμένα νούμερα.

Παράλληλα, έδωσε το ακριβές χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας πως το ραντεβού των δύο πλευρών έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως αμέσως μετά το φινάλε της σεζόν και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο έμπειρος φόργουορντ είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να παραμείνει στο λιμάνι, επισημαίνοντας ωστόσο πως τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η διοίκηση.

Αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου του Κώστα Παπανικολάου:

«Σε σχέση με σημερινά άρθρα σε διάφορα μέσα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έχει γίνει καμία οικονομική πρόταση στον Παπανικολάου από τον Ολυμπιακό και ότι η πρώτη συνάντηση - έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους».